Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 6 décembre 2024

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 6 décembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00 Lieu : Assemblée nationale du Québec

Bilan de la session parlementaire

Heure : 12 h 30 Lieu : Hall du rez-de-chaussée

Édifice Honoré-Mercier

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de la Justice, leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à [email protected].

Cérémonie commémorative en souvenir des événements du 6 décembre 1989 de Polytechnique et à la mémoire des 14 femmes disparues

Heure : 17 h 10 Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron, et de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

Après la cérémonie, le premier ministre fera une courte déclaration aux médias.

