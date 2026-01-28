Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 29 janvier 2026

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 29 janvier 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le premier ministre du Canada, M. Mark Carney, et les premiers ministres des provinces et territoires

Heure : 9 h 00

Lieu : Ottawa

Rencontre avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, M. Tony Wakeham (fermée aux médias)

Heure : 15 h 45

Lieu : Ottawa

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]