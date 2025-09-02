Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 septembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre
02 sept, 2025, 23:11 ET
QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]
Partager cet article