Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 28 janvier 2026

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 28 janvier 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Caucus présessionnel des députés de la Coalition avenir Québec

Heure : 9 h 30

Lieu : Trois-Rivières

Rencontre des premiers ministres des provinces et territoires du Conseil de la fédération (prise d'images)

Heure : 14 h 00

Lieu : Ottawa

Pour plus d'informations, veuillez écrire à M. Ewan Sauves à [email protected] ou consulter le site Internet du Conseil de la fédération : Rencontre hivernale des premiers ministres des provinces et territoires à Ottawa le 28 janvier 2026 - Les premiers ministres des provinces et territoires du Canada

