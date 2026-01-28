Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Coroner

Mmes Marie-Eve Dagenais, Renée Giroux, Lyne Lamarre, Amélie Lavigne, Annie Lecavalier, Nathalie Lefebvre, Marie-Ève Morisset, Mélanie Ricard, Laurence Sarrazin, Geneviève Thériault et Jessica Tremblay ainsi que MM. Vincent Denault et Dominique Emond sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Mobilité Infra Québec

Mme Chantal Gauthier est nommée, à compter du 23 février 2026, vice-présidente de Mobilité Infra Québec. Mme Gauthier est conseillère stratégique, Stratégie, gestion des risques et opérations, Infrastructure et immobilier au sein de Deloitte.

Société des loteries du Québec

M. Jean-François Bergeron est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société des loteries du Québec.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Christine Dubé est désignée, à compter du 1er février 2026, présidente par intérim du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Dubé est membre de ce tribunal.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Étienne Hébert est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

