Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 septembre 2025
25 sept, 2025, 17:40 ET
QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Caucus présessionnel des députés de la Coalition avenir Québec (prise d'images de l'allocution d'ouverture)
Heure : 9 h 00
Lieu : Gatineau
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
