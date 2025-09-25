Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 septembre 2025

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Caucus présessionnel des députés de la Coalition avenir Québec (prise d'images de l'allocution d'ouverture)

Heure : 9 h 00

Lieu : Gatineau

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]