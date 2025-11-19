Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 novembre 2025

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Entretien avec Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, Son Excellence Mme Ebba Busch, vice-première ministre et ministre de l'Énergie, des Entreprises et de l'Industrie, Son Excellence M. Pål Jonson, ministre de la Défense, ainsi que Son Excellence Mme Signe Burgstaller, ambassadrice du Royaume de Suède au Canada (prise d'images)



Heure : 11 h 55

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, ainsi que par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les journalistes, photographes et caméras doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected] .

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]