Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 août 2025

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 août 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, M. John Hogan (prise d'images)

Heure : 10 h 00 (heure de Terre-Neuve-et-Labrador) 8 h 30 (heure du Québec)

Lieu : St. John's

