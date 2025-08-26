Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 août 2025
26 août, 2025, 07:38 ET
QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 août 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, M. John Hogan (prise d'images)
Heure : 10 h 00 (heure de Terre-Neuve-et-Labrador) 8 h 30 (heure du Québec)
Lieu : St. John's
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]
