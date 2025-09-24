Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 25 septembre 2025

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 25 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Allocution au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (prise d'images)

Heure : 12 h 00

Lieu : Québec

Annonce en matière de soins et services aux aînés

Heure : 15 h 00

Lieu : Gatineau

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Rencontre avec la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette (fermée aux médias)

Heure : 16 h 45

Lieu : Gatineau

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]