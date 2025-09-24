Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 25 septembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
24 sept, 2025, 17:45 ET
QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 25 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Allocution au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (prise d'images)
Heure : 12 h 00
Lieu : Québec
Annonce en matière de soins et services aux aînés
Heure : 15 h 00
Lieu : Gatineau
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Rencontre avec la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette (fermée aux médias)
Heure : 16 h 45
Lieu : Gatineau
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
