Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 21 octobre 2025

QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 21 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre annuelle avec les chefs de poste des représentations du Québec à l'étranger (fermée aux médias)

Heure : 9 h 30

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

