Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 21 octobre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
20 oct, 2025, 18:44 ET
QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 21 octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre annuelle avec les chefs de poste des représentations du Québec à l'étranger (fermée aux médias)
Heure : 9 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.
Période des questions et réponses orales
Heure : 14 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Soure : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
