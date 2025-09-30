Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 1er octobre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
30 sept, 2025, 18:05 ET
QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 1er octobre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
Caucus des députés
Heure : 18 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
