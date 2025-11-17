Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 18 novembre 2025

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 18 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante en matière d'économie et d'énergie

Heure : 11 h 00

Lieu : Cacouna

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, par le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, ainsi que par la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne.

Le lieu exact et autres indications seront uniquement transmis aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected] .

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]