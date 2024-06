Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 13 juin 2024

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 13 juin 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conférence de presse pour réagir au rapport sur la mobilité dans la région de Québec de la CDPQ-Infra

Heure : 13 h 30

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, et du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]