Bilan de la session parlementaire du printemps 2025 - Un gouvernement qui a le courage de continuer les changements difficiles

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son bilan de la dernière session parlementaire, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est revenu aujourd'hui sur plusieurs actions décisives posées par le gouvernement au cours des derniers mois. Cette dernière session a notamment été marquée par la protection de l'économie du Québec, la préservation de l'identité québécoise et l'amélioration de l'efficacité de l'État et des services publics.

Aider notre économie à se développer

Le premier ministre a rappelé que, dans un contexte mondial incertain, le gouvernement a agi pour soutenir les travailleurs et les entreprises québécoises. Face à la menace de tarifs douaniers américains, des mesures concrètes ont été prises, afin de limiter les pertes d'emplois, de redéployer l'économie et de diversifier nos marchés, notamment en Europe. Le gouvernement a également déposé un projet de loi pour favoriser le commerce interprovincial en réduisant de nombreuses barrières commerciales.

Malgré un risque de décote, le gouvernement a choisi d'investir massivement dans les infrastructures publiques. Des sommes records ont été consacrées à la modernisation de nos hôpitaux, à la construction d'écoles et à la bonification des conditions de travail des enseignants et du personnel infirmier. Le gouvernement continue également d'accélérer le développement d'Hydro-Québec, qui prévoit des investissements sans précédent de 200 milliards de dollars sur 10 ans afin d'accroître notre production d'électricité propre.

Le premier ministre a aussi souligné que le Québec continue de surperformer économiquement, avec une croissance du PIB par habitant de 2,6 % depuis 2018 comparativement à un recul de 2,1 % dans le reste du Canada. Du côté des salaires, ils ont progressé de près de 9 % au Québec durant la même période, mais seulement de 4,8 % ailleurs au Canada.

Faire les changements qui s'imposent pour des services plus efficaces

Le gouvernement a poursuivi ses efforts pour améliorer l'accès aux services, notamment avec le Projet de loi no 106, Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Il permettra de revoir le mode de rémunération des médecins afin de mieux répartir les responsabilités entre ces derniers et les autres professionnels de la santé. Par ce projet de loi, le gouvernement se donne les moyens d'améliorer l'accès des Québécois aux services de santé.

Malgré les résistances syndicales, la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out a été adoptée. Cette nouvelle loi permettra de mieux protéger les Québécois lors de conflits de travail qui compromettent leur accès aux services essentiels. Cette réforme, qui est nécessaire devant la multiplication des conflits de travail, se fait dans l'intérêt de la population.

Protéger notre identité

La protection de l'identité québécoise demeure une priorité. La Loi sur l'intégration nationale a été adoptée pour encadrer plus efficacement les enjeux liés à l'immigration, notamment la protection du français. Dans la même foulée, un projet de loi pour rendre plus accessible le contenu francophone sur les plateformes numériques a été déposé.

Des mesures concrètes ont été prises pour limiter l'immigration temporaire et pour défendre les valeurs fondamentales du Québec, comme la laïcité. Un projet de loi a été déposé pour réaffirmer ce principe dans nos écoles.

Le premier ministre a envoyé un message clair aux chefs des partis fédéraux, lors de la campagne électorale fédérale et demandé des engagements fermes de leur part, notamment en ce qui concerne la réduction de l'immigration temporaire, le resserrement des exigences à l'entrée et l'encadrement des demandes d'asile. Il a également réitéré ces mêmes demandes au nouveau premier ministre canadien. Le gouvernement entend ainsi contribuer au renversement du déclin du français, réduire la pression intenable sur les services publics, atténuer la crise du logement et entraîner une augmentation du pouvoir d'autodétermination du Québec en matière d'immigration.

Renforcer le respect et le civisme à l'école

Comme les parents, le gouvernement a aussi son rôle à jouer pour aider nos jeunes à mieux vivre ensemble et à développer des valeurs comme le respect et le civisme. Dès la prochaine rentrée, les cellulaires seront interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Ce changement va améliorer la réussite scolaire, les relations entre élèves et même la santé physique des jeunes. C'était d'ailleurs la toute première recommandation de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes

qui a déposé un rapport en avril dernier.

Le premier ministre a aussi souligné que le vouvoiement deviendra la règle dans toutes les écoles. Les codes de vie seront aussi modifiés pour que des règles de base soient appliquées partout, afin de créer une culture commune de respect et de savoir-vivre.

Citation

« Cette session, on a fait preuve de courage. Pour protéger notre économie dans un contexte incertain. Pour réformer malgré les résistances syndicales. Pour affirmer notre identité sans compromis. On fait tous ces changements et on prend toutes les décisions qui s'imposent aujourd'hui pour rendre l'économie du Québec plus forte et pour que les Québécois aient accès aux meilleurs services possibles. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La session parlementaire du printemps 2025 a vu le dépôt et l'adoption de plusieurs projets de loi. Parmi ceux-ci, mentionnons :

L'adoption du projet de loi n o 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux ;

79, ; L'adoption du projet de loi n o 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité ;

86, ; L'adoption du projet de loi n o 91, Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec ;

91, ; L'adoption du projet de loi n o 85, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif ;

85, ; L'adoption du projet de loi n o 83, Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux ;

83, ; Le dépôt du projet de loi n o 109, Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique ;

109, ; L'adoption du projet de loi n o 95, Loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis ;

95, ; Le dépôt du projet de loi n o 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives ;

94, ; L'adoption du projet de loi n o 84 , Loi sur l'intégration à la nation québécoise ;

84 ; Le dépôt du projet de loi no 112, Loi favorisant le commerce des produits et la mobilité de la main-d'œuvre en provenance des autres provinces et des territoires du Canada .

