Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 9 juin 2025

QUÉBEC, le 8 juin 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 9 juin 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite d'une entreprise dans le secteur de la défense (prise d'images uniquement)

Heure : 10 h 45

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

En raison de l'espace restreint, de la confidentialité et de la protection de la propriété intellectuelle, seulement une caméra et un photographe sera permis. Veuillez noter que ces personnes ont déjà été déterminées.

Rencontre avec les membres de la direction d'une entreprise dans le secteur de la défense (fermée aux médias)

Heure : 11 h 15

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

Visite d'une entreprise dans le secteur de l'aérospatiale (prise d'images uniquement)

Heure : 13 h 30

Lieu : Longueuil

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, du ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et de la députée de Laporte, Mme Isabelle Poulet.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Les représentants des médias qui s'inscriront sont priés de fournir leur pointure de chaussures ainsi que leur taille vestimentaire (S, M, L ou XL).

Rencontre avec les membres de la direction d'une entreprise dans le secteur de l'aérospatiale (fermée aux médias)

Heure : 14 h 00

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, du ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

Rencontre avec les membres de la direction d'une entreprise québécoise dans la conception de véhicule de transport spatial (fermée aux médias)

Heure : 14 h 55

Lieu : Longueuil

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

Annonce économique importante dans le secteur de l'aérospatiale

Heure : 15 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Mêlée de presse

Heure : 16 h 10

Lieu : Montréal

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]