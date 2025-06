Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 6 juin 2025

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 6 juin 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Bilan de la session parlementaire

Heure : 12 h 30

Lieu : Hall du rez-de-chaussée

Édifice Honoré-Mercier

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes, leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à [email protected].

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]