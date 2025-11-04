Le premier ministre François Legault annonce l'exclusion d'Isabelle Poulet du caucus de la CAQ

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce que la députée de Laporte, Mme Isabelle Poulet, est exclue du caucus de la Coalition avenir Québec.

« On ne peut pas être député d'un parti, tout en s'en magasinant un autre. C'est une grave erreur. Les Québécois nous demandent des résultats concrets. Pour livrer ces changements, il faut une équipe forte et unie. C'est ma responsabilité, comme premier ministre, de prendre les décisions qui assurent cette unité et qui nous permettent de demeurer à la hauteur de leurs attentes. »

