Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 9 juin 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
08 juin, 2026, 17:47 ET
QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 9 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période de questions et réponses
Heure : 14 h 00
Lieu : Assemblée nationale, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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