Agenda public de la première ministre du Québec - 30 avril 2026

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 30 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite des installations et rencontre des employés d'Alstom dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs (fermé aux médias)

Heure : 13 h 30

Lieu : La Pocatière

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]