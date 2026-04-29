Agenda public de la première ministre du Québec - 30 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
29 avr, 2026, 17:58 ET
QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 30 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Visite des installations et rencontre des employés d'Alstom dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs (fermé aux médias)
Heure : 13 h 30
Lieu : La Pocatière
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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