Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 6 juillet 2026

QUÉBEC, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 6 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce en matière de justice

Heure : 10 h 30

Lieu : Longueuil, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Justice et ministre responsable des Affaires constitutionnelles, Simon Jolin-Barette, de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, et de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]