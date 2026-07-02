Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 3 juillet 2026

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 3 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Allocution à la cérémonie protocolaire du 418e anniversaire de la fondation de la ville de Québec

Heure : 11 h 00

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, du maire de Québec, Bruno Marchand, du lieutenant du Québec et ministre fédéral de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, du Grand chef de la Nation wendat, Pierre Picard, du président de la Société historique de Québec, Tommy Byrne, de la majore régimentaire, Garde en rouge du Royal 22e Régiment, Charlotte Raymond, et du commandant, direction de l'État-major, Garde d'honneur du service de protection contre l'incendie de Québec, Martin Chamberland.

Présence à l'événement Expo B.B.Q. de Bellechasse

Heure : 18 h 30

Lieu : Saint-Anselme, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]