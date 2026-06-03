Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 4 juin 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
03 juin, 2026, 18:29 ET
QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 4 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période de questions et réponses
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale, Québec
Annonce en matière d'infrastructures en santé
Heure : 13 h 45
Lieu : La Malbaie, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, et le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, M. Patrick Duchesne.
Visite de commerces locaux (fermé aux médias)
Heure : 14 h 30
Lieu : La Malbaie, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson au [email protected].
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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