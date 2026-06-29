Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 30 juin 2026

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 30 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce concernant le développement de l'Est de Montréal

Heure : 10 h 00

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy, de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, de la mairesse de Montréal-Est, Anne St-Laurent, et du président-directeur général de Fondaction et administrateur de la SMTEM, Stéphan Morency.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Laurence Gillot à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]