Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 3 juin 2026

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Cabinet de la première ministre

02 juin, 2026, 17:53 ET

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 3 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.  

Rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, M. Pete Hoekstra (fermé aux médias)
Heure : 8 h 15
Lieu :  Québec, Québec

Période de questions et réponses orales
Heure : 10 h
Lieu :  Assemblée nationale, Québec

Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu :  Québec, Québec

Entretien avec la première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith (prise d'images et déclaration)
Heure : 15 h 30
Lieu :  Québec, Québec

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected]

Caucus hebdomadaire des députés
Heure : 18 h
Lieu :  Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]

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