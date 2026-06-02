Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 3 juin 2026

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 3 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, M. Pete Hoekstra (fermé aux médias)

Heure : 8 h 15

Lieu : Québec, Québec

Période de questions et réponses orales

Heure : 10 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30

Lieu : Québec, Québec

Entretien avec la première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith (prise d'images et déclaration)

Heure : 15 h 30

Lieu : Québec, Québec

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Caucus hebdomadaire des députés

Heure : 18 h

Lieu : Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]