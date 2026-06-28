Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 29 juin 2026

QUÉBEC, le 28 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 29 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce en matière d'habitation

Heure : 10 h 00

Lieu : Saint-Lazare, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy, de la députée de Soulanges, Marilyne Picard, de la secrétaire parlementaire du ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers, du député fédéral de Vaudreuil, Peter Schiefke, et de la mairesse de Saint-Lazare, Geneviève Lachance.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Laurence Gillot à l'adresse [email protected].

Diner militant (fermé aux médias)

Heure : 11 h 30

Lieu : Saint-Zotique, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Soulanges, Marilyne Picard.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]