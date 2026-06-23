Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 24 juin 2026

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 24 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Journée d'activités dans le cadre de la Fête nationale

Lieu : Circonscription de Sanguinet

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]