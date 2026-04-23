Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 24 avril 2026

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 24 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Table ronde avec le milieu économique (prise d'images en début de rencontre et mêlée de presse suivant la rencontre)

Heure : 9 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, du président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Charles Emond, de la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, du président d'Investissement Québec International, M. Hubert Bolduc et de la vice-présidente Exportations chez Investissement Québec, Mme Marie-Ève Jean.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]