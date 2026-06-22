Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 23 juin 2026

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 23 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec des acteurs du milieu de l'audiovisuel québécois (fermé aux médias)

Heure : 9 h 00

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Mme France Beaudoin, Mme Julie Snyder, M. Patrick Huard, Mme Anik Jean, Mme Carlos Soldevila, Mme Julie Provençal, M. Martin Matte, M. Eric Young, M. Guillaume Lespérance et Mme Joanne Forgues.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]