Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 23 avril 2026

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 23 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante concernant les infrastructures de santé

Heure : 13 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé, Mme Sonia Bélanger, de la ministre responsable de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau ainsi que de la ministre de l'Habitation, Mme Karine Boivin-Roy.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]