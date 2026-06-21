Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 22 juin 2026

QUÉBEC, le 21 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 22 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour protéger et partager notre culture

Heure : 10 h 30

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, du président-directeur général de Télé-Québec, M. Hugues Sweeney, de la présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Mme Louise Lantagne, et de la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Mme Véronique Fontaine.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Laurence Gillot au [email protected].

Veuillez prendre note qu'une séance d'information technique est offerte pour les médias accrédités seulement entre 9 h et 10 h. Pour obtenir les détails concernant celle-ci, veuillez contacter le [email protected].

Annonce concernant la route 132

Heure : 14 h 00

Lieu : Saint-Constant, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, du grand chef du Conseil mohawk de Kahnawake, M. Cody Diabo, du maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer, du maire de Delson, M. Christian Ouellette, et du maire Sainte-Catherine, M. Sylvain Bouchard.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Laurence Gillot au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]