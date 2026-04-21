Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 22 avril 2026

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 22 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada (prise d'images et déclaration)

Heure : 13 h

Lieu : Montréal

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Joanna Kanga à l'adresse [email protected]

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]