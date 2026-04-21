Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 22 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
21 avr, 2026, 19:22 ET
QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 22 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre avec la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada (prise d'images et déclaration)
Heure : 13 h
Lieu : Montréal
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Joanna Kanga à l'adresse [email protected]
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
Partager cet article