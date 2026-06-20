Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 21 juin 2026

QUÉBEC, le 20 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 21 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Prise de parole à la Journée nationale des peuples autochtones organisée par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières

Heure : 13 h 30

Lieu : Trois-Rivières, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et du ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet.

Les représentants des médias doivent obligatoirement s'inscrire auprès de M. Jean-François Hinse au jean-franç[email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]