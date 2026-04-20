Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 21 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
20 avr, 2026, 19:55 ET
QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 21 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Cérémonie d'assermentation du Conseil des ministres
Heure : 14 h
Lieu : L'Agora - Assemblée nationale du Québec
Réception suivant l'assermentation du Conseil des ministres (fermé aux médias)
Heure : 15 h 30
Lieu : L'Agora - Assemblée nationale du Québec
Prise de photo officielle du Conseil des ministres (prise d'images uniquement)
Heure : 16 h 40
Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].
Conseil des ministres (fermé aux médias)
Heure : 17 h
Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
Partager cet article