Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 21 avril 2026

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 21 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie d'assermentation du Conseil des ministres

Heure : 14 h

Lieu : L'Agora - Assemblée nationale du Québec

Réception suivant l'assermentation du Conseil des ministres (fermé aux médias)

Heure : 15 h 30

Lieu : L'Agora - Assemblée nationale du Québec

Prise de photo officielle du Conseil des ministres (prise d'images uniquement)

Heure : 16 h 40

Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Conseil des ministres (fermé aux médias)

Heure : 17 h

Lieu : Édifice Honoré-Mercier, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]