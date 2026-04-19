Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 19 avril 2026

QUÉBEC, le 19 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 19 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Breffage par la direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie concernant la crue printanière (prise d'images et déclaration)

Heure : 13 h 30

Lieu : Saint-Eustache

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de M. Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Vachon.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de M. Antoine de la Durantaye à l'adresse [email protected]

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017