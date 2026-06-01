Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 2 juin 2026

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 2 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce pour des ententes majeures en matière d'infrastructures

Heure : 15 h

Lieu : Longueuil, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du premier ministre du Canada, M. Mark Carney, du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charrette, du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et de la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond.

Visite de professionnels de la santé locaux (prise d'images seulement)

Heure : 16 h 20

Lieu : Longueuil, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du premier ministre du Canada, M. Mark Carney, de la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, de la présidente et cheffe de direction de Santé Québec, Mme Geneviève Biron, et de la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre, Mme Elizabeth Arpin.

Les lieux exacts seront uniquement confirmés aux médias accrédités à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]