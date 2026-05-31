Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 1er juin 2026

QUÉBEC, le 31 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 1er juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Allocution lors du Déjeuner-causerie de la Chambre de commerce Montréal métropolitain (CCMM)

Heure : 12 h

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]