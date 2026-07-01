Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 2 juillet 2026

QUÉBEC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 2 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce en matière d'accès à la propriété

Heure : 9 h 00

Lieu : Saint-Narcisse, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy, de la ministre fédérale de la Santé et députée de Papineau, Marjorie Michel, et de la députée fédérale de Trois-Rivières, Caroline Desrochers.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Laurence Gillot à l'adresse [email protected].

Conseil des ministres

Heure : 13 h 30

Lieu : Rencontre virtuelle

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]