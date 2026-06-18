Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 19 juin 2026

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 19 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante concernant les services de santé

Heure : 10 h 00

Lieu : Joliette, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, du député de Joliette, M. François St-Louis, du député de Rousseau et adjoint parlementaire de la première ministre - Projet prioritaires et innovants, M Louis-Charles Thouin, et du président-directeur général du CISSS de Lanaudière, M. Philippe Éthier.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]