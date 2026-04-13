Avis aux médias - Agenda public de la première ministre désignée du Québec - 14 avril 2026

QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre désignée du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 14 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le premier ministre du Québec, M. François Legault (prise d'images)

Heure : 16 h 30

Lieu : Québec

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre désignée

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre désignée, 367 990-8017