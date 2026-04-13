Avis aux médias - Agenda public de la première ministre désignée du Québec - 14 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre désignée
13 avr, 2026, 17:57 ET
QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre désignée du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 14 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre avec le premier ministre du Québec, M. François Legault (prise d'images)
Heure : 16 h 30
Lieu : Québec
Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.
Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de [email protected].
SOURCE Cabinet de la première ministre désignée
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre désignée, 367 990-8017
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