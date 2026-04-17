Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 17 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
17 avr, 2026, 10:20 ET
QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 17 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Rencontre avec le premier ministre du Canada, M. Mark Carney (prise d'images pool au début de la rencontre et déclaration uniquement)
Heure : 11 h 15
Lieu : Ottawa
Seuls les médias accrédités par la colline parlementaire d'Ottawa et qui font partie du pool seront admis.
Annonce en matière de coût de la vie
Heure : 14 h 30
Lieu : Laval
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017
Partager cet article