Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 19 août 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
18 août, 2026, 20:07 ET
QUÉBEC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 19 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Conseil des ministres
Heure : 13 h 00
Lieu : Québec, Québec
Caucus hebdomadaire des députés
Heure : 17 h 30
Lieu : Québec, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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