Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 18 juin 2026

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Cabinet de la première ministre

17 juin, 2026, 20:14 ET

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 18 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Allocution à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL)

Heure : 12 h 00
Lieu :    Lévis, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]

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