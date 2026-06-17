Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 18 juin 2026

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 18 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Allocution à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL)

Heure : 12 h 00

Lieu : Lévis, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]