Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 18 juin 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
17 juin, 2026, 20:14 ET
QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 18 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Allocution à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL)
Heure : 12 h 00
Lieu : Lévis, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
Partager cet article