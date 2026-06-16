Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 17 juin 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
16 juin, 2026, 18:42 ET
QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 17 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Conseil des ministres
Heure : 11 h 00
Lieu : Québec, Québec
Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec 2026
Heure : 14 h 30
Lieu : Québec, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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