Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 17 juin 2026

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 17 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conseil des ministres

Heure : 11 h 00

Lieu : Québec, Québec

Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec 2026

Heure : 14 h 30

Lieu : Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]