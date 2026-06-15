Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 16 juin 2026

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 16 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec des membres du Réseau QG100 (fermé aux médias)

Heure : 9 h 00

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et de la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo.

Annonce en matière de relations internationales

Heure : 15 h 00

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]