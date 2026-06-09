Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 10 juin 2026

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 10 juin 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Conseil des ministres

Heure : 11 h 45

Lieu : Québec, Québec

Rencontres des premiers ministres avec le premier ministre du Canada, M. Mark Carney

Heure : 13 h 00

Lieu : Rencontre virtuelle

Visite de l'équipe de la Victoire de Montréal (prise d'images et déclarations)

Heure : 14 h 30

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Kariane Bourassa, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et des jeunes joueuses de l'équipe de hockey Husky féminin de Lévis.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Caucus hebdomadaire des députés

Heure : 18 h 00

Lieu : Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]