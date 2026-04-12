Avis aux médias - Agenda public de la première ministre désignée du Québec - 13 avril 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre désignée
12 avr, 2026, 18:36 ET
QUÉBEC, le 12 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre désignée du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 13 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Bain de foule
Heure : 8 h 45
Lieu : Trois-Rivières
Pour l'occasion, la première ministre désignée sera accompagnée de M. Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, et, notamment, de Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice.
Rencontre avec le secrétaire général du gouvernement
Heure : 14 h 30
Lieu : Québec
Événement fermé aux médias.
Conférence de presse
Heure : 16 h 30
Lieu : Québec
Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités. Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de [email protected].
SOURCE Cabinet de la première ministre désignée
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre désignée, 367 990-8017
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