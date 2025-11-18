Avis aux médias - 61e assemblée annuelle des Métallos - DEBOUT! contre les attaques antitravailleur.euse.s

LAVAL, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Quelque 500 métallos se réunissent de mercredi à vendredi en assemblée annuelle au Centre de congrès du Sheraton Laval, à l'occasion de la 61e assemblée annuelle du Syndicat des Métallos. Sur le thème « Debout », les militant.e.s se mobilisent contre le projet de loi 3 et les attaques antitravailleur.euse.s qu'il contient.

Les militant.e.s des sections locales métallos de partout au Québec prendront la mesure au cours de la semaine des attaques antitravailleur.euse.s avancées par le gouvernement de la CAQ dans le projet de loi 3. Ils aborderont la nécessaire mobilisation pour y faire face et discuteront des impacts possibles sur le mouvement syndical et plus particulièrement sur le syndicalisme dans le secteur privé, caractérisé par un nombre important de petites unités syndicales.

L'économiste et politologue Simon Tremblay-Pepin, de l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul, analysera au cours d'une conférence jeudi matin le contexte de ces attaques et quel en est l'objectif. Il sera suivi d'une allocution de la présidente de la FTQ, Magali Picard.

En cette année marquée par la guerre commerciale avec les États-Unis, il sera aussi question de tarifs et de commerce international, alors que les Métallos sont présents dans tous les secteurs visés, dont l'acier, l'aluminium, le cuivre, les pièces automobiles, le bois, et le secteur manufacturier dans son ensemble. La professeure de droit de l'Université d'Ottawa Geneviève Dufour prononcera jeudi après-midi intitulée Tarif et commerce international; comment le Canada peut-il s'en sortir ?

La présidente élue du Syndicat des Métallos à l'échelle internationale (et actuellement vice-présidente), Roxanne Brown, prendra s'adressera aussi aux délégué.e.s jeudi après-midi.

Le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre, tiendra un point de presse vendredi matin à 8h15 dans la salle de réunion, peu avant l'ouverture de la dernière journée de l'événement.

HORAIRE :

Mercredi 19 novembre

14 h 00 Ouverture de l'assemblée 15 h 00 Allocution du directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre

Jeudi 20 novembre

9 h 00 Ouverture de l'assemblée 9 h 10 Conférence : Attaquer les travailleur.euse.s, ça sert à quoi ? ­- Simon Tremblay-Pepin,

professeur à l'École d'innovation sociale Élizabeth-Bruyère de l'Université Saint-Paul 10 h 45 Allocution de Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses

du Québec (FTQ) 14 h 00 Allocution de Marty Warren, directeur canadien du Syndicat des Métallos (USW) 15 h 00 Allocution de Roxanne Brown, présidente internationale élue du Syndicat des Métallos

(USW) (et actuelle vice-présidente internationale) 15 h 30 Conférence : Tarifs et commerce international; comment le Canada peut-il s'en sortir ?

­- Geneviève Dufour, professeure titulaire de droit à l'Université d'Ottawa

Vendredi 21 novembre

8 h 15 Point de presse à côté de la scène, salle Laval 9 h 00 Conférence : La mobilisation syndicale ­- Magali Giroux, conseillère à la mobilisation à

la FTQ

Table ronde : Les piliers de la mobilisation 13h Clôture de l'assemblée (heure approximative)

