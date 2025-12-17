Fonderie Horne et filière québécoise du cuivre - Le gouvernement doit assurer l'avenir de la filière du cuivre au Québec

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos presse le gouvernement du Québec de mettre fin au suspense qui entoure l'avenir de la filière du cuivre au Québec, qui comprend la fonderie Horne à Rouyn-Noranda et l'affinerie CCR à Montréal-Est, où le syndicat représente 400 travailleur.euse.s syndiqué.e.s

« Le gouvernement doit accorder à la fonderie Horne le délai supplémentaire de 18 mois pour atteindre la cible de 15 ng/m3 et assurer que cette cible restera stable dans le temps à moyen terme », lance le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre. « Ça fait six mois que ça branle dans le manche à Québec, à un moment où les pressions commerciales sont fortes sur des pans entiers de l'économie, dont la filière du cuivre. C'est une fermeture qui nous pend au bout du nez si Québec ne se décide pas rapidement et ne garantit pas une prévisibilité opérationnelle. On parle de milliers d'emplois directs et indirects, à un moment charnière pour l'économie du Québec, des emplois essentiels à l'essor des voitures électriques et du recyclage des batteries », tonne le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

La semaine dernière, le Premier ministre s'était montré ouvert à l'idée d'autoriser un délai de 18 mois à la multinationale Glencore pour atteindre la cible de 15 ng/m3 d'arsenic dans l'air, dont l'atteinte était prévue initialement pour 2028. Il avait toutefois renvoyé la patate chaude au Conseil municipal de Rouyn-Noranda pour que celui-ci donne son avis. Le conseil municipal a entendu des citoyen.ne.s et parties prenantes lundi soir et se réunira ce soir en séance extraordinaire à ce sujet. On apprenait par ailleurs hier que la Santé publique du Québec et le ministère de l'Environnement sont ouverts à un délai. Le seuil discuté et le délai représentent un « risque marginal » pour la santé, selon la Santé publique.

Le président de la section locale 6887 à l'affinerie de cuivre CCR de Montréal-Est, Stéphane Côté, s'est rendu à Rouyn-Noranda lundi pour souligner l'importance des emplois. Une part importante de la matière première traitée à l'usine de Montréal-Est provient de la fonderie Horne. « Il est important de viser une cible d'émission acceptable et atteignable. Le mieux est l'ennemi du bien et il faut viser des cibles réalistes à moyen et long terme. On souhaite que Québec donne des garanties quant à la pérennité de la filière du cuivre, pour les prochaines décennies. Rappelons que notre installation de Montréal-Est constitue un maillon essentiel dans le recyclage des batteries », fait valoir Stéphane Côté.

