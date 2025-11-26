Manque de sérieux à la commission parlementaire sur le projet de loi 3

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Couleurs des plombages et décrets de convention collective étaient au cœur des discussions à la Commission parlementaire sur le projet de loi 3, deux sujets sans aucun rapport avec ledit projet de loi. Le Syndicat des Métallos dénonce le manque de sérieux de la CAQ dans les invitations des groupes en audiences à la commission.

« La CAQ, majoritaire à la commission parlementaire a refusé d'entendre des syndicats directement touchés par son projet de loi, comme les Métallos, pour donner la parole à des groupes qui ne sont aucunement visés par le PL 3. C'est un déni de démocratie flagrant », tonne le directeur québécois des Métallos Nicolas Lapierre.

Aujourd'hui en commission parlementaire, les Dentistes propriétaires du Québec ont été entendus en audience alors que leur propos n'est aucunement lié au projet de loi 3 qui porte sur la gouvernance et la cotisation syndicale. Or, le Syndicat des Métallos à l'instar d'une vingtaine d'organisations syndicales, a demandé à être entendu en audience, alors que le projet de loi 3 s'avère inapplicable pour une organisation syndicale nord-américaine et menace l'existence même des petits syndicats dans le secteur manufacturier au Québec.

Le mémoire du Syndicat des Métallos peut être consulté au lien suivant.

NON à l'abolition des décrets

En audience aujourd'hui sur le PL3, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a elle aussi fait un pas de côté par rapport au sujet étudié pour réitérer son mantra en faveur de l'abolition des décrets de convention collective, qui ferait baisser les conditions de travail de 90 000 travailleur.euse.s au Québec, dont des travailleur.euse.s de la sécurité privée, de la signalisation routière et de l'entretien ménager.

« Le ministre et la CAQ ont déroulé un tapis rouge pour entendre en audience ceux et celles qui veulent diminuer les salaires des travailleurs et travailleuses du Québec en abolissant les décrets… ou encore les dentistes qui se sont vraisemblablement trompés de commission parlementaire. C'est indécent », dénonce Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos représente 60 000 travailleur.euse.s au Québec, dans le secteur privé. Le projet de loi 3 risque de paralyser le fonctionnement des petits syndicats dans le secteur privé avec les procédures d'adoption complexes de la cotisation facultative et le coût démesuré des vérifications comptables.

« Nous avions des observations importantes et pertinentes à faire valoir. Mais le gouvernement fait la sourde oreille. Nos emplois sont menacés par la guerre commerciale, le projet de loi 3 vient menacer notre capacité de se porter à la défense de nos industries et de nos emplois. Pendant ce temps-là, le ministre refuse de nous entendre et discute de la couleur des plombages avec les Dentistes propriétaires. Ça n'a aucun sens », conclut Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

