Avis aux médias - 44e Congrès de la CSQ | Une grande inspiration - Point de presse du président de la CSQ, Éric Gingras

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - C'est sous le thème « Une grande inspiration » que se déroulera le 44e Congrès de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) au Centre des congrès de Québec, du 26 au 29 juin 2024.

Le thème retenu incarne la portée des orientations, le caractère audacieux des recommandations qui seront au cœur des travaux, le dynamisme de l'action syndicale de la CSQ et des débats qui animeront cette instance.

À noter que la Centrale enregistre une participation record pour ce 44e congrès, avec 1 000 personnes déléguées, auxquelles s'ajouteront aussi quelque 200 invités nationaux et internationaux. Par ailleurs, la grande majorité des personnes déléguées attendues en seront à leur première participation à un congrès syndical.

Les personnes déléguées procéderont également à l'élection des cinq postes du conseil exécutif de la Centrale. Les résultats de l'élection seront rendus publics le samedi 29 juin.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, tiendra un point de presse la veille de l'ouverture du Congrès, le mardi 25 juin, à 10 h, dans les bureaux de la CSQ, à Québec.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse du président de la CSQ, Éric Gingras

pour le 44e Congrès de la Centrale



QUI : La Centrale des syndicats du Québec



QUAND : Le 25 juin 2024, à 10 h



OÙ : Bureaux de la CSQ à Québec

320, rue St-Joseph Est

Salle 151 (Salle de la réception - 1er étage)

Québec, G1K 9E7



En rappel :





Le 44e Congrès de la CSQ | Une grande inspiration

se déroulera du 26 au 29 juin, au Centre des congrès de Québec

(1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1R 5T8).

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

